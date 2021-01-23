Нурмагомедов назвал условие, при котором Макгрегор победит Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнением по поводу предстоящего поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Если бой завершится рано, то это сделает Конор. Но если Дастин продержится до третьего или четвертого раунда, то он сможет побить оппонента», — цитирует Хабиба BJ Penn.

Бой между Макгрегором и Порье пройдет 24 января в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257. Эта встреча станет для них уже второй. Впервые они встретились в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-4, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье имеет рекорд 26-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.