Мурадов нокаутом победил Санчеса на турнире UFC 257
07:20
Узбекистанский боец Махмуд Мурадов одержал победу в поединке турнира UFC 257 с американцем Эндрю Санчесом в среднем весе.
Бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом.
На счету 30-летнего Мурадова 25 побед и 6 поражений, у 32-летнего Санчеса 13 побед при 6 поражениях.
В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю