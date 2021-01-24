Мурадов нокаутом победил Санчеса на турнире UFC 257

Узбекистанский боец Махмуд Мурадов одержал победу в поединке турнира UFC 257 с американцем Эндрю Санчесом в среднем весе.

Бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом.

На счету 30-летнего Мурадова 25 побед и 6 поражений, у 32-летнего Санчеса 13 побед при 6 поражениях.

В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.