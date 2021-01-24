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Макгрегор пришел на пресс-конференцию после нокаута от Порье с костылем

10:10
Конор Макгрегор (слева) и Дастин Порье. Фото Twitter
Конор Макгрегор (слева) и Дастин Порье. Фото Twitter
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Ирландец Конор Макгрегор пришел на пресс-конференцию после поражения от американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257 с костылем.

Макгрегор уступил Порье во втором раунде нокаутом. Ирландец получил травму правой ноги из-за лоукиков американца.

Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.

Ранее сообщалось, что 32-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи (рекорд 29-0), может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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