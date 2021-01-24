Макгрегор пришел на пресс-конференцию после нокаута от Порье с костылем
Ирландец Конор Макгрегор пришел на пресс-конференцию после поражения от американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257 с костылем.
Макгрегор уступил Порье во втором раунде нокаутом. Ирландец получил травму правой ноги из-за лоукиков американца.
«Great job.»— UFC (@ufc) January 24, 2021
Even behind closed doors, the respect remains.
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/qshtjNgEMJ
Это был второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы при 5 поражениях в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед при 6 поражениях.
Ранее сообщалось, что 32-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи (рекорд 29-0), может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю