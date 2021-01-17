Макгрегор: «Последний раз пил алкоголь на Рождество. Немного помочил губы моим виски»

Конор Макгрегор рассказал о том, в каких объемах он употреблял алкоголь последнее время.

«К тому бою [против Хабиба] я пил немеренное количество моего виски. И во время весогонки в том числе, а потом еще шел на тяжелые тренировки. Это не очень продуктивно.

К Ковбою я уже ничего не пил, с того момента я придерживаюсь жесткого плана по питанию. Последний раз пил алкоголь на Рождество, совсем немножко. Просто помочил немного губы моим виски, чтобы прочувствовать, как там расцветает мое создание. И оно расцветает изумительно", — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.