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Макгрегор — после боя с Порье: «Дастин — адский соперник, жду новой встречи с ним»

17:07
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор в Instagram обратился к фанатам после своего поражения на турнире UFC 257 от американца Дастина Порье.

«Спасибо всем за поддержку! Это была не моя ночь/утро. Хорошее соревнование, которое нужно улучшить. Дастин — адский соперник, и я с нетерпением жду, когда смогу встретиться с ним снова. Поднимаю свой дух и ногу и отправляюсь домой! Благослови нас всех Бог, счастливого воскресенья!» — написал боец.

Порье нокаутировал Конора во втором раунде.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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