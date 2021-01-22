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Макгрегор и Порье сделали вес перед боем

14:55
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Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье успешно прошли официальное взвешивание перед боем в легкой категории на турнире UFC 257 в Абу-Даби, сообщает MMA Junkie.

Спортсмены практически равны по габаритам: вес Порье 156 фунтов (70,7 кг), а Конора — 155 фунтов (70,3 кг). У них также абсолютно одинаковый рост: 175 см.

Британская газета The Independent утверждает, что гарантированный гонорар Макгрегора составит 5 миллионов долларов, а Порье — 1 миллион. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Бой пройдет 24 января рано утром по московскому времени в Абу-Даби.

Макгрегор и Порье уже встречались в UFC в 2014 году. Тогда все закончилось победой Конора нокаутом уже в первом раунде. Тот бой продлился 106 секунд.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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