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Хабиб пошутил о нокауте Макгрегора: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»

16:16
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор перед боем в 2017 году. Фото USA Today Sports
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор перед боем в 2017 году. Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмаогомедов поиздевался над Конором Макгрегором, уступившим Дастину Порье в главном бою турнира UFC 257. Порье нокаутировал Конора во втором раунде.

Хабиб выложил видео нокаутированного ирландца в сториз Instagram и подписал: «Утром всех разбудил, а сам спать лег».

Хабиб Нурмагомедов поиздевался над нокаутированным Конором Макгрегором.. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов поиздевался над нокаутированным Конором Макгрегором.. Фото Instagram

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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