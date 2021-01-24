Хабиб пошутил о нокауте Макгрегора: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмаогомедов поиздевался над Конором Макгрегором, уступившим Дастину Порье в главном бою турнира UFC 257. Порье нокаутировал Конора во втором раунде.

Хабиб выложил видео нокаутированного ирландца в сториз Instagram и подписал: «Утром всех разбудил, а сам спать лег».