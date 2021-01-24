Хабиб пошутил о нокауте Макгрегора: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
16:16
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмаогомедов поиздевался над Конором Макгрегором, уступившим Дастину Порье в главном бою турнира UFC 257. Порье нокаутировал Конора во втором раунде.
Хабиб выложил видео нокаутированного ирландца в сториз Instagram и подписал: «Утром всех разбудил, а сам спать лег».
Хабиб Нурмагомедов поиздевался над нокаутированным Конором Макгрегором.. Фото Instagram
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