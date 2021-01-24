Эффектное появление Макгрегора перед боем с Порье. Конор приехал на роскошном лимузине
Ирландец Конор Макгрегор приехал на арену «Бойцовского острова» перед боем с американцем Дастином Порье.
Бывший чемпион UFC вышел из роскошного «Роллс-Ройса» в синем костюме. Вместе с ним была его супруга.
Ранее на арену также прибыл Порье.
Макгрегор и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 257. Поединок возглавляет шоу на «Бойцовском острове» около Абу-Даби (ОАЭ).
32-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, его рекорд в ММА — 22 победы и 4 поражения.
32-летний Порье (также фамилия пишется как Пуарье) был временным чемпионом в легком весе, его рекорд — 26-6, еще один поединок признан несостоявшимся.
Ориентировочно время выхода Макгрегора и Порье в октагон — между 8.00 и 8.30 (мск) 24 января.
Весь турнир онлайн платно можно смотреть с помощью UFC Fight Pass, также все бои транслирует UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 257 с главным боем Макгрегор — Порье.
The time is approaches... Notorious has entered the building ??— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ Get #UFC257: https://t.co/vFZAHQckS9 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/kox2M6tUIK
.@DustinPoirier has arrived to the arena! #UFC257 #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/P8RhiSvqxz— danawhite (@danawhite) January 24, 2021
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