Эффектное появление Макгрегора перед боем с Порье. Конор приехал на роскошном лимузине

Ирландец Конор Макгрегор приехал на арену «Бойцовского острова» перед боем с американцем Дастином Порье.

Бывший чемпион UFC вышел из роскошного «Роллс-Ройса» в синем костюме. Вместе с ним была его супруга.

Ранее на арену также прибыл Порье.

Макгрегор и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 257. Поединок возглавляет шоу на «Бойцовском острове» около Абу-Даби (ОАЭ).

32-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, его рекорд в ММА — 22 победы и 4 поражения.

32-летний Порье (также фамилия пишется как Пуарье) был временным чемпионом в легком весе, его рекорд — 26-6, еще один поединок признан несостоявшимся.

Ориентировочно время выхода Макгрегора и Порье в октагон — между 8.00 и 8.30 (мск) 24 января.

Весь турнир онлайн платно можно смотреть с помощью UFC Fight Pass, также все бои транслирует UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 257 с главным боем Макгрегор — Порье.