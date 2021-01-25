Диас пообещал надрать задницу Порье

Американский боец UFC Нейт Диас на своей странице в Instagram опубликовал послание претенденту на пояс чемпиона промоушена в легком весе Дастину Порье.

«Я тренируюсь, чтобы вернуться в октагон и набрать тебе задницу», — написал Диас.

В воскресенье, 24 января Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде главного события вечера UFC 257. После этого американец стал главным претендентом на поям чемпиона промоушена в легком весе после завершения карьеры Хабибом Нурмагомедовым.

35-летний Диас не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда техническим нокаутом уступил Хорхе Масвидалю. Профессиональный рекорд Нейта составляет 20 побед и 12 поражений.

Диас и Порье могли провести бой в 2018 году, однако из-за травмы Дастин вынужден был отказаться от поединка.