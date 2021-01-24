Дастин Порье: «Не люблю бои, как прежде»

Бывший временный чемпион в легком весе UFC Дастин Порье поделился эмоциями после победы над Конором Макгрегором на UFC 257.

«Сегодня в раздевалке я почувствовал какую-то опустошенность, вялость. Какая-то странная умиротворенность. Я больше не люблю это дело, как прежде. Поймите меня правильно, я вышел на свой пик, я чертовски хорош в этом деле, но больше не люблю его», — сказал Порье на послематчевой пресс-конференции.

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде главного события вечера UFC 257.

(Никита Горшенин)