Даниэль Кормье: «Хабиб сказал мне, что в панчах Конора нет Вау-эффекта»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не уверен, что Конор Макгрегор сохраняет в легком весе такую же нокаут-силу, как в полулегком.

«Я думаю, важнейшим моментом боя стал момент, когда Дастин понял, что может держать удар Конора. Помнишь, там зашел чистый левый кросс в челюсть, но Дастин абсолютно нормально его выдержал. И вот прямого с того момента его уверенность начала расти.

Мне уже два человека говорили лично, что в легком весе Конор бьет не так сильно. Мы общались с Хабибом на Бойцовском острове, и он сказал мне: «Когда я дрался с Конором, вообще не почувствовал, что прям «Вау!», когда он бил мне по голове. Ничего особенного, и я понял, что могу смело идти на него». И Дастин в один момент тоже понял, что он может держать этот удар Конора", — сказал Кормье на Шоу Ариэля Хельвани для ESPN.

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном событии вечера UFC 257.