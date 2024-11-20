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20 ноября, 23:56

Усман Нурмагомедов проведет защиту титула Bellator против Хьюза 25 января в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стала известна дата боя чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.

Как сообщается на страницах PFL и Bellator в соцсети X, поединок между спортсменами пройдет в Дубае 25 января 2025 года.

26-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона Bellator. На данный момент на счету российского бойца 18 побед и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. У 27-летнего Хьюза 13 побед и 1 поражение.

Bellator (Беллатор)
Усман Нурмагомедов
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