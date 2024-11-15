Усман Нурмагомедов проведет бой против ирландца Пола Хьюза

Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов в 2025 году будет биться с ирландцем Полом Хьюзом.

Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Усман будет защищать свой титул против ирландца Пола Хьюза в январе. Сам бой Усмана теперь вызывает шум, к нему приковано внимание как к будущему доминирующему суперчемпиону», — цитирует Магомедова ТАСС.

8 сентября Нурмагомедов победил россиянина Александра Шаблия единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе. Бой состоялся на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.