Усман Нурмагомедов: «Горжусь, что бой с моим участием станет первым главным событием в истории Дубая»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке против ирландского спортсмена Пола Хьюза.

Бой пройдет 25 января 2025 года и будет главным событием турнира Champions Series в Дубае.

«Всегда рад бросить вызов лучшим спортсменам и считаю Пола Хьюза достойным соперником. Я горжусь, что бой с моим участием станет первым главным событием ММА в истории Дубая», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт промоушена в соцсети X.

26-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона Bellator. На данный момент на счету российского бойца 18 побед и ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся. У 27-летнего Хьюза 13 побед и 1 поражение.