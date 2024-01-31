Виктор Немков уверен, что Токов победит Исмаилова

Бывший чемпион М-1 в полутяжелой весовой категории Виктор Немков (32-8) считает, что боец лиги Bellator Анатолий Токов (31-4) победит Магомеда Исмаилова (18-3).

«Это долгожданный реванш. Исмаилов давно хотел провести этот бой с Толей. Им нашли площадку и подходящие условия. Это будет интересный бой для российских ММА. Думаю, что Толя выиграет, возможно, не болевым. Он сейчас набарывается и хорошо готов к поединку, поэтому я ставлю на Толю.

У нас же сборы проходят не круглый год. Сейчас был перерыв между сборами. Толя поехал и потренировался в Дагестане. В этом нет ничего плохого. У нас только приветствуется ездить тренироваться и набираться опыта в их клубах и других местах. Думаю, что это отлично. Он сможет приехать и поделиться чем-то новым, какими-то фишками с нами. Это только хорошо», — сказал Немков в интервью Metaratings.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.