Экс-чемпион АСА Вахаев: «Только я могу отправить Гончарова на пенсию, Вязигин и Корнилов ему не соперники»

Бывший чемпион ACA Мухумат Вахаев уверен, что чемпиону организации Евгению Гончарову не составит труда выиграть Гран-при.

«Гончаров психологически сломал Тони Джонсона. Евгений его схавает, даже если выйдет в два часа ночи. Вообще без проблем посадит на кол. Женю просто многие не знаю. Он очень-очень сильный физически и до конца идет. Характер, бьющий. Будто камнем по лицу стучат. Пацан жару дает. Единственный боец, способный его наказать и отправить на пенсию — это я. Это только вопрос времени. Корнилов и Вязигин ему не соперники. Кирилл и Антон поймут это, когда на Евгения выйдут», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

На счету 37-летнего Гончарова 18 побед (8 — нокаутом) и 3 поражения в смешанных единоборствах. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.