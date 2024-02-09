В ACA заявили о готовности рассмотреть подписание Асбарова

Президент ACA Алексей Яценко не исключил возможность подписания в лигу боксера Сослана Асбарова.

Ранее 31-летний Асбаров заявил о желании подраться с чемпионом лиги Евгением Гончаровым. Он отметил, что их противостояние по боксу не будет конкурентным.

«Учитывая послужной список Сослана Асбарова в боксе, если он хочет перейти в ММА и именно в лигу ACA, этот вопрос обсуждаемый. Я считаю, что он своими боями зарекомендовал себя сильным бойцом. Если такой парень перейдет в ММА, ММА только выиграют. Надеюсь, что он подойдет к боям подготовленным. Не будет выглядеть бледно на фоне состоявшихся бойцов. Одного бокса недостаточно», — цитирует Яценко MMA.Metaratings.ru.

В боксе Асбаров выступает в первой тяжелой весовой категории. На его счету 4 боя за профессиональную карьеру, во всех из которых он одержал победы. В «любителях» Асбаров провел 227 поединков.