Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

9 февраля, 10:51

В ACA заявили о готовности рассмотреть подписание Асбарова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ACA Алексей Яценко не исключил возможность подписания в лигу боксера Сослана Асбарова.

Ранее 31-летний Асбаров заявил о желании подраться с чемпионом лиги Евгением Гончаровым. Он отметил, что их противостояние по боксу не будет конкурентным.

«Учитывая послужной список Сослана Асбарова в боксе, если он хочет перейти в ММА и именно в лигу ACA, этот вопрос обсуждаемый. Я считаю, что он своими боями зарекомендовал себя сильным бойцом. Если такой парень перейдет в ММА, ММА только выиграют. Надеюсь, что он подойдет к боям подготовленным. Не будет выглядеть бледно на фоне состоявшихся бойцов. Одного бокса недостаточно», — цитирует Яценко MMA.Metaratings.ru.

В боксе Асбаров выступает в первой тяжелой весовой категории. На его счету 4 боя за профессиональную карьеру, во всех из которых он одержал победы. В «любителях» Асбаров провел 227 поединков.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Яценко
Бокс
1
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-чемпион АСА Вахаев: «Только я могу отправить Гончарова на пенсию, Вязигин и Корнилов ему не соперники»

АСА 170: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира
Новости
RSS RSS
Все новости