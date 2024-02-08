Турнир АСА 170 состоится в пятницу, 9 февраля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Вечер возглавит поединок в тяжелом весе за титул чемпиона АСА между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным.

Начало турнира в 17:00 по московскому времени — в это время стартуют прелимы. Прямая трансляция АСА 170 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч», а также на официальном сайте промоушена.

Бойцы уже проводили очный поединок на турнире RCC 8 в декабре 2020 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Гончаров.

Гончаров последний бой провел в марте 2023 года на турнире ACA 154, выиграв у Алихана Вахаева единогласным решением судей. На его счету 20 побед и три поражения.

Вязигин в июне 2023 года на турнире ACA 158 победил Тони Джонсона единогласным решением судей. В его активе 16 побед и четыре поражения.