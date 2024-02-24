В АСА оценили вероятность пересмотра результата боя между Гончаровым и Вязигиным

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил вероятность пересмотра результата боя между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным.

«Пересмотра результата, скорее всего, не будет. Мы ждем окончательного решения. Майрбек Хасиев сказал, что если комиссия признает победителем Вязигина, результат будет изменен. Но это не обязательно. Это зондирование почвы», — цитирует Бадаева Metaratings.

Поединок между Вязигином и Гончаровым, прошедший в рамках полуфинала Гран-при ACA в тяжелом весе, продлился всю дистанцию и завершился в пользу Евгения единогласным решением судей.

На счету Гончарова в смешанных единоборствах 21 победа и три поражения. В активе Вязигина 16 побед и четыре поражения.