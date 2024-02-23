Бадаев: «У Полпудникова будет минимум пять попыток победить Омарова»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о том, за счет чего Алексей Полпудников может победить чемпиона лиги Ислама Омарова.

«Алексей не остановит борьбу Омарова. Рано или поздно он будет переведен. Классическая ошибка ударников, которые пытаются защититься от борьбы. Полпудникову надо сконцентрироваться на том, чтобы донести тяжелый удар до цели. Он может рассчитывать на победу, если ему это удастся. А так ему придется тяжело. Ему придется оказываться в партере снизу, терпеть доминацию соперника и рассчитывать на удар, если получится подняться. Пять раундов, пять раз они начнут со стойки. Минимум пять попыток будет у Алексея», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Омаров проведет первую защиту в рамках полуфинала Гран-при в поединке с Полпудниковым 25 февраля на турнире АСА 171 в Краснодаре.