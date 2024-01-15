Тренер Токова: «Анатолий — фаворит в противостоянии с Исмаиловым»

Расул Магомедалиев, тренер Анатолия Токова (29-3), уверен, что его подопечный будет фаворитом в противостоянии с Магомедом Исмаиловым (18-3).

«Как я вижу этот бой? Где-то 60 на 40 в пользу Толи. Не потому, что он у меня тренируется, я просто люблю реально смотреть на вещи. Это мое личное мнение. Мне кажется, бой будет пятираундовый. Но разницы нет, будет бой трехраундовый или пятираундовый, Токов — фаворит. Анатолий помоложе, это тоже сыграет роль», — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ».

Исмаилов и Токов должны подраться в юбилейном турнире ACA в марте.