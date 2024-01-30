Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 08:13

Токов рассказал, что ему запомнилось в бою с Исмаиловым в 2013-м: «Я в полете думал: «Ничего себе!»»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец лиги Bellator Анатолий Токов (31-4) заявил, что Магомед Исмаилов (18-3) в их первом поединке был физически сильным.

«Чем мне запомнился первый бой с Магомедом? Первый бой с Магомедом запомнился, что он очень физически был сильный. Он мне зашел в ноги, я ноги оттянул, он без всяких усилий, просто спокойненько меня на третий этаж вырывает. Я в полете думаю: «Ничего себе!» Вот это, наверное, запомнилось больше всего. Потом был болевой, да. В момент броска я забрал руку, но в момент исполнения болевого он сам зашел на прием и помог мне даже его сделать. Он ошибся. Если бы он забежал в другую сторону, я бы навряд ли этот прием сделал, а он забежал туда, куда мне надо было», — сказал Токов в интервью «СЭ».

Токов победил Исмаилова кимурой в первом раунде. Бой состоялся 23 мая 2013-го на M-1 Global в Москве.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.

Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Валиева дисквалифицирована на четыре года и лишена всех медалей
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнилов заявил, что Александр Емельяненко славен только нехорошими делами

Токов: «Bellator обещают бой, но даты нет»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости