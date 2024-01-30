Токов рассказал, что ему запомнилось в бою с Исмаиловым в 2013-м: «Я в полете думал: «Ничего себе!»»

Боец лиги Bellator Анатолий Токов (31-4) заявил, что Магомед Исмаилов (18-3) в их первом поединке был физически сильным.

«Чем мне запомнился первый бой с Магомедом? Первый бой с Магомедом запомнился, что он очень физически был сильный. Он мне зашел в ноги, я ноги оттянул, он без всяких усилий, просто спокойненько меня на третий этаж вырывает. Я в полете думаю: «Ничего себе!» Вот это, наверное, запомнилось больше всего. Потом был болевой, да. В момент броска я забрал руку, но в момент исполнения болевого он сам зашел на прием и помог мне даже его сделать. Он ошибся. Если бы он забежал в другую сторону, я бы навряд ли этот прием сделал, а он забежал туда, куда мне надо было», — сказал Токов в интервью «СЭ».

Токов победил Исмаилова кимурой в первом раунде. Бой состоялся 23 мая 2013-го на M-1 Global в Москве.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.