Токов: «Bellator обещают бой, но даты нет»

Боец лиги Bellator Анатолий Токов (31-4) подтвердил, что не знает, когда состоится его следующий поединок в американской лиге.

«Bellator обещают бой, но когда? Не знаю. Даты нет. Они еще в том году говорили [о бое с Гегардом Мусаси]... я же готовился еще на ноябрь-декабрь. Думал, бой дадут. Ну, сами видите, как получилось. Ну ничего, бой будет другой. Для российских телезрителей [бой будет лучше, чем с Мусаси]», — сказал Токов в интервью «СЭ».

Магомед Исмаилов (18-3) и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.