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Сегодня, 12:35

Резников рассказал, почему Шлеменко и Сарнавский перестали быть друзьями

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) заявил, что у Александра Шлеменко (63-15) и Александра Сарнавского (40-8) в 2019 году состоялся «нехороший разговор».

«После того, как Александр потерял сознание перед боем с Юсуфом Раисовым, у него состоялся не очень хороший разговор с Александром Шлеменко, который его не поддержал в этот момент, — сказал Резников в интервью Александру Лютикову. — Александр Шлеменко хотел, чтобы он дрался, а он потерял сознание и был не в состоянии драться. Он на весогонке потерял сознание и снялся с боя. После этого, я думаю, у них пошло охлаждение.

Шлеменко не пришел к нему в больницу проведать его. Сказал, что надо ему драться, и разговор у них нехороший состоялся, недружественный. И с того момента у них пошло охлаждение, и Саня начал ездить на сборы. После того, как он не сделал вес, потерял сознание, он сразу приехал в Красноярск, борьбу поднимать".

Сарнавский тренировался под руководством команды «Шторм» более 10 лет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ljeXeIqlfPI
Александр Сарнавский
Александр Шлеменко
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