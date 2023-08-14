ACA с 2024 года начнет страховать бойцов на случай получения серьезных травм и летальных исходов

Глава лиги ACA Майрбек Хасиев заявил, что лига с первого января 2024 года берет на себя лечение серьезных травм бойцов, а также выплатит + 100 процентов от гонорара в случае травмы, приведшей к летальному исходу.

«Друзья и любители MMA! Нет худа без добра! Руководство АСА не раз приходило к выводу, что бойцы, выходя на бой, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью! Эта тема обсуждалась нами часто и особенно после случая с узбекским бойцом [Бекзодом Нурматовым], Дай Всевышний ему лучшей доли в Раю! Поэтому нами принято решение о страховании бойцов АСА на случай получения серьезных травм, приводящих к потере здоровья и, не дай Всевышний, к летальному исходу!

В связи с этим я считаю необходимым: 1) АСА берет на себя лечение серьезных травм, выводящих бойца из строя на 1,5 года; 2) В случае получения травмы, приведшей к летальному исходу, АСА выплачивает + 100% от гонорара, указанного в контракте! Условия вступают в силу 1.01.24 г." - приводит слова Хасиева пресс-служба лиги.

Ранее Хасиев отметил, что лига взяла на себя все расходы на лечение и реабилитацию Григория Пономарева (6-3), который получил травму во время боя с Мухуматом Вахаевым (12-6) на ACA 161.