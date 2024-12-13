Реванш Резникова и Раисова на ACA 182 отменен

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что казахстанский боец Артем Резников снялся с реванша против россиянина Юсуфа Раисова, который должен был состояться 15 декабря на турнире ACA 182, из-за проблем со здоровьем.

«Резников снялся с боя по состоянию здоровья, у него вирус. Также будет отменен бой россиян Узаира Абдуракова и Устармагомеда Гаджидаудова из-за проблем со здоровьем у Абдуракова. Наши врачи сделали все, что могли, чтоб предотвратить острое состояние Абдаракова, но его забрали в больницу, сейчас его состояние нормализовалось. По поводу того, пройдут ли эти бои в дальнейшем, говорить преждевременно. Нам очень обидно, что это произошло за два дня до события, для нас это — шок. Но турнир ACA 182 продолжает быть насыщенным, хоть он немного потерял свой блеск, но уверен, что болельщики получат удовольствие от него», — приводит слова Бадаева пресс-служба ACA.

ACA 182 пройдет в Москве 15 декабря. Главный поединок турнира — финал Гран-при в полутяжЕлом весе между Фаридуном Одиловым и Адланом Ибрагимовым. В ко-мэйн ивенте Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов сразятся за выход в финал Гран-при лЕгкого дивизиона.