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Реванш Раисов — Резников на ACA 182 будет пятираундовым

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Бой-реванш российского бойца Юсуфа Раисова и казахстанца Артема Резникова пройдет в формате пяти раундов, об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев. Поединок состоится 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве.

«Поединок между Артемом Резниковым и Юсуфом Раисовым заслуживает пятираундового формата. Мы выслушали обе стороны и приняли решение, что их противостояние необходимо провести таком формате. Это не просто бой года, а один один из самых ожидаемых реваншей в индустрии ММА. Их прошлая встреча продлилась три раунда и оставила много вопросов. На турнире ACA 182 в Москве их ждут пять раундов, которые должны поставить финальную точку», — сказал Бадаев.

Первый их бой состоялся в сентябре 2020 года и завершился победой Резникова раздельным решением судей.

Артем Резников
Юсуф Раисов
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