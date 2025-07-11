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11 июля 2025, 23:57

Абдулвахабов победил Багова и сохранил пояс чемпиона АСА в легком весе

Алина Савинова

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов одержал победу над соотечественником Али Баговым в поединке в легком весе на турнире АСА 189 в Грозном.

36-летний спортсмен нокаутировал 34-летнего соперника во втором раунде. Их бой проводился в рамках главного события вечера. Абдулвахабов сохранил пояс чемпиона и стал чемпионом Гран-при АСА в легком весе.

Теперь на счету Абдулвахабова 22 победы при двух поражениях в ММА. У Багова 34 победы и 12 поражений, еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

ММА ACA: Абдулвахабов — Багов

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Абдул-Азиз Абдулвахабов
Али Багов
ММА
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