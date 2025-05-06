Россиянин Максим Гришин и Евгений Егембердиев из Казахстана встретятся на турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге в субботу, 10 мая. Поединок двух бойцов в полутяжелом весе начнется не ранее 21.30 по московскому времени.

В профессиональном рекорде 41-летнего Гришина 33 победы, 10 поражений и 2 ничьи. В декабре 2024 года он победил Олега Оленичева единогласным решением судей.

Егембердиеву 40 лет, на его счету 12 побед и 4 поражения. В предыдущем поединке — в сентябре 2024 года он победил Эльхана Мусаева техническим нокаутом.

В прямом эфире турнир АСА 186 покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».