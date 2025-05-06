ACA 186 Богатырев — Корнилов 2: дата проведения турнира и кард боев, где смотреть трансляцию
На турнире по смешанным единоборствам ACA 186 пройдут 16 поединков
Турнир АСА 186 состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 10 мая. В основном карде запланированы пять поединков, в предварительном — 11.
Расписание боев турнира АСА 186
Основной кард
- Адам Богатырев — Кирилл Корнилов
- Анатолий Бойко — Алейксей Шуркевич
- Марат Балаев — Хакран Диас
- Максим Гришин — Евгений Егембердиев
- Юрий Федоров — Александр Маслов
Предварительный кард
- Руслан Шалимов — Гаджимурад Хирамагомедов
- Ахмед Мусакаев — Давид Джибилов
- Артур Астахов — Виталий Бигдаш
- Владимир Васильев — Станислав Власенко
- Рене Пессоа — Михаил Долгов
- Евгений Галочкин — Мишель Празерес
- Иван Богданов — Эвертон Полакуини
- Михаил Одинцов — Херберт Батиста
- Оятулло Муминов — Умалат Исрапилов
- Богдан Плутахин — Каныбек Жаныбеков
- Ахмед Магомадов — Михаил Егоров
В прямом эфире турнир АСА 186 покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты боев отслеживайте в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».
