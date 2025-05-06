Бокс/ММА
6 мая, 19:00

ACA 186 Богатырев — Корнилов 2: дата проведения турнира и кард боев, где смотреть трансляцию

На турнире по смешанным единоборствам ACA 186 пройдут 16 поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир АСА 186 состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 10 мая. В основном карде запланированы пять поединков, в предварительном — 11.

Расписание боев турнира АСА 186

Основной кард

  • Адам Богатырев — Кирилл Корнилов
  • Анатолий Бойко — Алейксей Шуркевич
  • Марат Балаев — Хакран Диас
  • Максим Гришин — Евгений Егембердиев
  • Юрий Федоров — Александр Маслов

Предварительный кард

  • Руслан Шалимов — Гаджимурад Хирамагомедов
  • Ахмед Мусакаев — Давид Джибилов
  • Артур Астахов — Виталий Бигдаш
  • Владимир Васильев — Станислав Власенко
  • Рене Пессоа — Михаил Долгов
  • Евгений Галочкин — Мишель Празерес
  • Иван Богданов — Эвертон Полакуини
  • Михаил Одинцов — Херберт Батиста
  • Оятулло Муминов — Умалат Исрапилов
  • Богдан Плутахин — Каныбек Жаныбеков
  • Ахмед Магомадов — Михаил Егоров

В прямом эфире турнир АСА 186 покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты боев отслеживайте в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».

Популярное видео
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
