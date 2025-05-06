На турнире по смешанным единоборствам ACA 186 пройдут 16 поединков

Турнир АСА 186 состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 10 мая. В основном карде запланированы пять поединков, в предварительном — 11.

Расписание боев турнира АСА 186

Основной кард

Адам Богатырев — Кирилл Корнилов

Анатолий Бойко — Алейксей Шуркевич

Марат Балаев — Хакран Диас

Максим Гришин — Евгений Егембердиев

Юрий Федоров — Александр Маслов

Предварительный кард

Р услан Шалимов — Гаджимурад Хирамагомедов

Ахмед Мусакаев — Давид Джибилов

Артур Астахов — Виталий Бигдаш

Владимир Васильев — Станислав Власенко

Рене Пессоа — Михаил Долгов

Евгений Галочкин — Мишель Празерес

Иван Богданов — Эвертон Полакуини

Михаил Одинцов — Херберт Батиста

Оятулло Муминов — Умалат Исрапилов

Богдан Плутахин — Каныбек Жаныбеков

Ахмед Магомадов — Михаил Егоров

В прямом эфире турнир АСА 186 покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Результаты боев отслеживайте в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».