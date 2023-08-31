Коди Гарбрандт прилетел в Краснодар и прогулялся по городу

Экс-чемпион в легчайшем весе UFC Коди Гарбрандт (13-5) прилетел в Россию, чтобы поддержать своего друга Лэнса Палмера (23-6), который 2 сентября примет участие в турнире АСА 162.

Гарбрандт прошелся по улице Красной и посетили бойцовский клуб «Нарт» на улице Селезнева.

Кроме того, Гарбрандт чуть не подрался с бойцом ACA Бибертом Туменовым (12-2), который должен встретиться с Палмером на ACA 162 в Краснодаре.

Гарбрандт в прошлом бою одолел Тревина Джонса (13-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, США.