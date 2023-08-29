Боец ACA Альберт Туменов: «Биберт должен уверенно пройти Палмера»

Боец ACA Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка своего двоюродного брата Биберта Туменова против американца Лэнса Палмера.

«У Палмера хороший бэкграунд. Он выиграл два сезона PFL с миллионом долларов. У этого человека есть хороший опыт. Мы не будем недооценивать его. Конечно, он проиграл три из четырех последних боя. Но я думаю, что он набрал в мотивации. Хочет выступать и показать себя против молодого бойца. Мы со своей стороны относимся серьезно к сопернику. Посмотрим, что он сможет доказать. Никакой недооценки нет. Но я думаю, что Биберт должен проходить его уверенно», — цитирует Альберта Туменова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами пройдет 2 сентября на турнире АСА 162. На счету Биберта Туменова 12 побед и 2 поражения. В активе Палмера 23 победы и 6 поражений.