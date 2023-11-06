Майрбек Хасиев: «Если кто-то думает, что у меня предвзятое отношение к Чимаеву, то вы глубоко ошибаетесь!»

Глава российской лиги ACA Майрбек Хасиев рассказал, что он положительно относится к Хамзату Чимаеву (13-0). Ранее Хасиев назвал его бой с экс-чемпионом UFC Камару Усманом (20-4) в полусреднем весе худшим на турнире UFC 294.

«Уважаемые любители MMA! — начал Хасиев в соцсетях. — Во время последнего турнира в Грозном, после боя Расулов — Филиппе, я вышел в октагон и заявил, что лига давно планировала ввести приз на худший бой вечера! После чего меня закидали вопросами, почему вы про чеченцев это не говорите, намекая на бой Чимаев — Усман! Хотя я и раньше чаще чем у других указывал на слабые бои своих бойцов! Отвечая на вопросы на пресс-конференции я высказал своё мнение исходя из тех боев, которые я видел!

Первый раунд боя был в одну калитку в пользу Хамзата, а последние два были послабее, но тоже в пользу Чимаева! Кроме того, этот бой и близко нельзя сравнивать с боем Расулов — Филиппе по следующим причинам! 1) Оппонент Селемгерея рядом не стоит с оппонентом Чимаева! Какой уровень Усмана и какой у Филиппе вы знаете не хуже меня! 2) Чимаев в первом раунде сломал палец, а это резко снижает возможность вести бой с противником! Бойцы вам это расскажут лучше меня! Такая же ситуация была у Юсупа Умарова, на прошедшем турнире в Питере, кстати, и этот бой был не из лучших 3) Кроме того я видел только последние 5 боев UFC, а если судить по всем остальным боям UFC, которые я просмотрел позже в соцсетях, то там много схваток, которые рядом не стоят с боем Чимаев — Усман, и их можно смело зачислить в худшие!

Так что сравнивать эти два события несерьезно и глупо! Чимаев достойно провел свой бой до победного конца! А если бы не травма руки, которая не позволяла ему в полную силу вести тот бой, то я уверен, что он смог бы завершить эту схватку досрочно! Если кто-то думает, что у меня предвзятое отношение к Чимаеву, то вы глубоко ошибаетесь! Кстати, Хамзат скромный и порядочный парень, каким и должен быть мусульманин! Он это не раз показывал и при личных встречах. Надеюсь, что после предстоящего боя за титул чемпиона UFC пояс будет у нас дома! С уважением ко всем, М. Хасиев!"

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.