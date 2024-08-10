Хабибуллин обратился к таджикским болельщикам перед боем с Зухуровым

Российский боец полулегкого веса Глеб Хабибуллин, выступающий в АСА, рассказал, чего ждет от предстоящего поединка с представителем Таджикистана Бехрузом Зухуровым.

— Ваш предыдущий бой против соперника из Таджикистана Давлатманда Чупонова закончился оглушительным свистом в зале. Когда назначали бой с Зухуровым, не было мысли: «Блин, опять ни слова не дадут сказать после боя»?

— Да, примерно так. Неловкость проскочила. Прошел год с того боя с таджикским бойцом. Снова. Самому интересно, как будет.

— Если говорить об «общении» с болельщиками из Таджикистана, может, сейчас что-то интересное пишут или писали год назад?

— Попадалось в комментариях, что мне повезло, поскольку соперник сломал руку. Да и сам Давлатманд писал про реванш. Спокойно к этому отношусь. Было и было. Двигаемся дальше.

— Пока на улице тишина, есть ли обращение к хейтера, фанатам соперника или к самому Зухурову?

— Громко и ярко поддерживайте своего бойца. Ему это тоже необходимо. Желаю всем насладиться нашим зрелищным боем. Все, — цитирует Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что бой Хабибуллина и Зухурова пройдет 16 августа в Москве на турнире ACA 178.