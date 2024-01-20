Гончаров заявил, что Немкову достался опасный соперник в дебюте в PFL

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров оценил расклад сил в поединке бывшего чемпиона Bellator Вадима Немкова с экс-чемпионом PFL в тяжелом все Бруно Капелоццой.

«Хороший соперник. Он — бывший чемпион PFL в тяжелом весе. PFL его ценит. Победа над Бруно хорошо поднимет Вадима, который после победы может рассчитывать на чемпионский пояс. Или на более статусный бой — с Фрэнсисом Нганну. Капелоццу нельзя недооценивать. У него сильные удары руками. Все свои победы кроме одной он одержал нокаутами. Опасный соперник. У него небольшие габариты, но он мышечный и взрывной. Любит зарубится и часто роняет соперников», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Немкова и Капелоццы пройдет в рамках турнира PFL vs. Bellator состоится 24 февраля в Саудовской Аравии. На счету Вадима 16 побед и два поражения, а в активе Бруно 14 побед и шесть поражений.