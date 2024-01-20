Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 14:54

Гончаров заявил, что Немкову достался опасный соперник в дебюте в PFL

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров оценил расклад сил в поединке бывшего чемпиона Bellator Вадима Немкова с экс-чемпионом PFL в тяжелом все Бруно Капелоццой.

«Хороший соперник. Он — бывший чемпион PFL в тяжелом весе. PFL его ценит. Победа над Бруно хорошо поднимет Вадима, который после победы может рассчитывать на чемпионский пояс. Или на более статусный бой — с Фрэнсисом Нганну. Капелоццу нельзя недооценивать. У него сильные удары руками. Все свои победы кроме одной он одержал нокаутами. Опасный соперник. У него небольшие габариты, но он мышечный и взрывной. Любит зарубится и часто роняет соперников», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Немкова и Капелоццы пройдет в рамках турнира PFL vs. Bellator состоится 24 февраля в Саудовской Аравии. На счету Вадима 16 побед и два поражения, а в активе Бруно 14 побед и шесть поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-nemkovu-dostalsya-opasnyi-sopernik-v-debyute-v-pfl-325787/
Вадим Немков
Евгений Гончаров
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпион мира по прыжкам с шестом Барбер умер в возрасте 29 лет
Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаров считает, что он зазвездился

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости