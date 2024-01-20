Гончаров считает, что он зазвездился

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал слова своего бывшего соперника Мухумата Вахаева, который сказал, что «Гончаров чуть-чуть поймал звезду».

«Конечно, я зазвездился, я же чемпион ACA. ACA — самая большая лига в России и одна из крупнейших лиг в мире. Глупо считать, что чемпион такой организации не может быть звездой. В тяжелом весе я один из лучших в России. Может, мои социальные сети не так раскручены, но меня многие знают, болеют. Все по факту. Если на мое место придет кто-то другой, он точно также вправе считать себя звездой. Лига ACA — лучшая, глупо это отрицать», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров и Вахаев провели две встречи. Последний раз они встречались в декабре 2022-го года. Бой продлился все три раунда по пять минут. По окончании противостояния все судьи отдали победу Гончарову. Первый бой состоялся в 2020-м году и завершился победой Вахаева в третьем раунде удушающим приемом.