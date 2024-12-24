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Гасанов проведет пятую защиту титула чемпиона ACA

Камила Абдурахманова
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Доминирующий чемпион ACA в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула чемпиона против соотечественника Шамиля Абдулаева.

Для Гасанова это будет уже пятый поединок, в котором он будет защищать свой чемпионский пояс. В апреле 2021 года он завоевал титул временного чемпиона в бою с Николой Дипчиковым.

В 2022 году он подтвердил свое звание в январе, одержав победу над Абдул-Рахманом Джанаевым, и в августе — в поединке с Артемом Фроловым.
Третью защиту титула он провел в августе 2023 года, победив Саламу Абдурахманова, после чего вышел в полуфинал Гран-при.

А в феврале 2024 года он снова подтвердил статус чемпиона, одолев Ибрагима Магомедова.

Тридцатилетний Магомедрасул Гасанов одержал 20 побед и потерпел два поражения. Шамиль Абдулаев, которому 35 лет, выиграл в 15 поединках, проиграв лишь однажды.

В противостоянии двух бойцов на кону будет стоять не только чемпионский титул, но и пояс победителя Гран-при ACA. Поединок состоится 8 февраля в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» и станет одним из главных событий турнира АСА 183.

Магомедрасул Гасанов
Шамиль Абдулаев
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