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Сегодня, 14:08

Вахаев проведет бой против Корнилова 22 февраля

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев назвал дату боя между экс-чемпионом в тяжелом весе Мухуматом Вахаевым и Кириллом Корниловым.

«Вахаев и Корнилов должны были драться в рамках полуфинала Гран-при в январе 2024 года, но Вахаев выбыл из-за травмы. 22 февраля болельщиков ожидает интереснейшее противостояние в «королевском» тяжелом весе: ярко-выраженный ударник с хорошей защитой от борьбы Корнилов против борца, который ударников переводит в партер», — заявил Бадаев.

В активе 34-летнего Вахаева 13 побед и 6 поражений в ММА, еще 1 поединок с его участием завершился вничью. На счету 33-летнего Корнилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Кирилл Корнилов
Мухумат Вахаев
ММА
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