Боец ММА Абдулхаликов: «Исмаилов разломает Токова»

Полуфиналист Гран-при ACA Али Абдулхаликов поделился мнением о противостоянии Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова.

«Исмаилов сильно меня удивил в боксе. Магомед сам вольник и очень достойно себя показывает. На одном уровне дерется. С Токовым он вас удивит. Просто разломает Анатолия. После поражения он будет еще сильнее и мотивированнее», — цитирует Абдулхаликова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Токов должны были провести бой в марте, но Магомед снялся с поединка из-за травмы.