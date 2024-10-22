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Боец ММА Абдулхаликов: «Исмаилов разломает Токова»

Руслан Минаев
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Полуфиналист Гран-при ACA Али Абдулхаликов поделился мнением о противостоянии Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова.

«Исмаилов сильно меня удивил в боксе. Магомед сам вольник и очень достойно себя показывает. На одном уровне дерется. С Токовым он вас удивит. Просто разломает Анатолия. После поражения он будет еще сильнее и мотивированнее», — цитирует Абдулхаликова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Токов должны были провести бой в марте, но Магомед снялся с поединка из-за травмы.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Али Абдулхаликов
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
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