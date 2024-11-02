Турнир по смешанным единоборствам ACA 181 пройдет в субботу, 2 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.40 по московскому времени.

В главном событии вечера Эльмар Гасанов проведет поединок в полутяжелой весовой категории против Григора Матевосяна. В соглавном бою в октагон выйдут Кирилл Корнилов и Карлос Фелипе. В третьем по значимости поединке сойдутся Устармагомед Гаджидаудов и Эдил Эсенгулов.

В прямом эфире трансляцию турнира ACA 181 покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединком можно на официальном сайте промоушена АСА.

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