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23 февраля, 21:32

Вагабов: «Исмаилову с Токовым будет легче, чем с Минеевым. Жду победы Магомеда»

Алина Савинова
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Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов поделился мыслями о предстоящем реванше между Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым.

«Тяжелый бой для Магомеда. Как мы знаем, Токов стабильно выступает последние годы. У Исмаилова карьера стабильная в плане медиа, но нестабильная форма. Это мне не нравится. Я с ним по этой причине ругаюсь. Но он не хочет меня слушать. Он слушает кого угодно, кроме меня. У него большие шансы на победу. Я встречался с ним в Махачкале. Он неплохую форму набирает. Верю, что он будет в хорошей форме, но на спарринге он меня ни разу не потянул. Но самым сложным для Магомеда соперником является Минеев. С Толей будет легче, чем с Вовой. Я хочу победы Исмаилова, но бой может сложиться как угодно», — цитирует Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Токовым и Исмаиловым пройдет 9 марта на турнире ACA 172 в Москве. На счету Токова 29 побед и 3 поражения. В активе Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
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