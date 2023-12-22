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Бадаев: «Любой из Сильвы, Ибрагимова, Мохнаткина и Одилова способен победить в Гран-при»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы Леонардо Сильвы, Адлана Ибрагимова, Михаила Мохнаткина и Фаридуна Одилова на победу в «Гран-при» полутяжелого веса.

«Многие называют фаворитом Сильву, потому что он дал хороший бой Муслиму и уже выигрывал у Адлана. Кто-то называет Фаридуна, который мотивирован и заряжен. Кто-то ставит на опыт Мохнаткина. Но многие забывают Ибрагимова. Его отношение и подход к тренировкам стали другими. Он максимально изменился, и к бою с Магомедовым готовился основательно. Любой из этих четверых способен победить в Гран-при. И отсутствие Муслима создало больше интриги в этом турнире. Он был явным фаворитом, а эти ребята по-своему равны. В отдельно взятый день каждый способен выиграть у каждого», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-otsutstvie-magomedova-uvelichilo-intrigu-v-gran-pri-polutyazhelogo-vesa-317621/
ММА
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