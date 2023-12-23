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Сегодня, 16:21

Гаджидаудов, Туменов, Багов и Резников успешно сделали вес перед ACA 168 в Москве

Виктория Кравченко
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В Москве состоялась церемония взвешивания участников ACA 168.

Претендент Альберт Туменов уложились в весовую категорию, показав на весах одинаковый вес — 77,6 кг.

Участники со-главного противостояния Россиянин Али Багов и казахстанец Артём Резников, также успешно сделали вес. Вес Багова составил — 70,7 кг, Резникова — 70,8 кг.

Россиянин Михаил Мохнаткин не смогу уложится в лимит весовой категории, перевесив на 900 гр. Из-за этого ему нужно будет заплатить штраф в пользупредставите ля Таджикистана Фаридуна Одилова.

Осимхон Рахмонов снялся с ACA 168 по медицинским рекомендациям.

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