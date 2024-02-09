Асбаров хочет заработать за бой с Гончаровым в АСА больше 250 тысяч долларов

Российский боксер и кулачник Сослан Асбаров хочет заработать больше 250 тысяч долларов за возможный бой по правилам ММА с чемпионом АСА в тяжелом Евгением Гончаровым.

«Минимальный гонорар за бой с Гончаровым? Пока не буду озвучивать, потому что это не кулачка. Кулачка — моя стихия, и я прихожу на его поле, поэтому тут будет чуть другой гонорар. Мы будем это обсуждать с лигой. Но сто процентов это больше [250 тысяч долларов]», — сказал Асбаров «СЭ».

9 февраля на турнире АСА 170 в Москве Гончаров судейским решением победил Антона Вязигина. После поединка Гончаров и Асбаров провели дуэль взглядов.