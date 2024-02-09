Президент ACA Яценко заявил, что у него не вызывает восторга выбранный Вартаняном путь

Президент ACA Алексей Яценко признался, что не планирует смотреть поединок между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым, запланированной на 2 марта в лиге «Наше Дело».

«Начнем с того, что бои по кикбоксингу мне интересны, потому что я сам в прошлом тренер по кикбоксингу. Мне не интересно смотреть бой Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова по правилам кикбоксинга. За пределами ACA я смотрю мало боев. В ACA достаточно боев, и этого зрелища мне хватает. У обоих ребят есть имя, не хочу обидеть Дамира, но у Эдика оно более громкое и емкое. Не знаю, насколько это интересно. Мне такой путь не нравится, он не оправдан. Спортсмен достигает определенного уровня и начинает выступать по боксу, кикбоксингу, на голых кулаках и в поп-ММА. Это не вызывает у меня восторга. В моем понимании это стагнация. Мне кажется, что нужно достичь пика, вершины того пути, который ты выбрал изначально. Перескакивать с одного пути на другой — неверное решение. Я не обращаю внимания на такие бои, если речь идет о потенциальных новичках ACA, и не намерен их смотреть, но с результатом ознакомлюсь», — приводит слова Яценко MMA.Metaratings.ru.

Вартанян последний бой провел против Артема Резникова в июне 2023 года на турнире ACA 159. В этом поединке техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Эдуард и выиграл Гран-при. На его счету 25 побед и четыре поражения.