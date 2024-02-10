Гончаров — о бое с Вязигиным: «Мы вату не катали. 3-2 по раундам забрал я»

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал победу над Антоном Вязигиным.

«Думаю, бой публике понравился. Мы не боролись, вату не катали. Два тяжеловеса обменивались ударами. Я не боялся, шел вперед и дрался с ним», — сказал Гончаров на пресс-конференции после победы.

«Считаю, что бой был близкий, — продолжил он. — Если бы подняли ему руку... Ну, подняли бы ему руку. 3-2 по раундам, ну что тут говорить?! Два раунда забрал, а остальные три — я. Сегодня я работал только в его стихии. Я не переводил его. После того, как у меня не получалось в первом и где-то во втором раунде, я зациклился и всем хотел доказать, что я всего равно его дожму, буду попадать и заберу бой в стойке. Сегодня я дрался с Антоном и с самим собой».



Гончаров судейским решением победил Вязигина. Бойцы возглавили турнир АСА 170, который состоялся 9 февраля в Москве.