Альберт Туменов — Абубакар Вагаев: смотреть трансляцию боя АСА 183

Альберт Туменов — Абубакар Вагаев встретятся на ACA 183 в Краснодаре

Российские бойцы Альберт Туменов и Абубакар Вагаев проведут бой на турнире АСА 183 в Краснодаре. Вечер ММА принимает арена «Баскет-холл».

Бой Туменов vs Вагаев станет главным событием ивента и начнется около 21.30 по московскому времени.

ММА ACA: Туменов — Вагаев

Альберту Туменову — 33 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 24 победы и 4 поражения. В предыдущем поединке Туменов победил нокаутом в пятом раунде соотечественника Устармагомеда Гаджидаудова в рамках АСА 168 24 декабря 2023 года.

У 31-летнего Вагаева — 21 победа и 4 поражения в профессиональных ММА. Предыдущий бой на турнире АСА 172 9 марта 2024 года Абубакар выиграл единогласным решением судей у киргиза Эдиля Эсенгулова.

В прямом эфире АСА 183 с главным боем Туменов — Вагаев покажет официальный сайт организации. Также трансляция идеи на телеканале «Матч ТВ».

Следить за результатом поединка Туменов — Вагаев, как и других боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».