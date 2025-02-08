Юсуф Раисов и Артем Резников подерутся на ACA 183 в Краснодаре

Российский боец Юсуф Раисов и казах Артем Резников встретятся на турнире ACA 183 в субботу, 8 февраля. Мероприятие пройдет в Краснодаре на спортивной арене «Баскет-холл».

Поединок Раисов vs Резников пройдет в главном карде и начнется ориентировочно в 20.00 по московскому времени.

29-летний Раисов в профессиональной карьере провел 25 поединка. Юсуф одержал 21 победу — 3 нокаутом, 9 сдачей, 9 решением, и потерпел 3 поражения. Предыдущим соперником россиянина был соотечественник Александр Матмуратов на ACA 165 3 ноября 2023 года. Юсуф одержал победу раздельным решением судей.

У 33-летнего Резникова на профессиональном уровне 24 победы и 7 поражений. Предыдущий бой Артема датирован 28 июня 2024 года. На турнире АСА 177 казахстанский боец победил россиянина Мухамеда Кокова единогласным решением судей.

ММА ACA: Раисов — Резников

Турнир АСА 183 в прямом эфире показывают официальный сайт организации и телеканал «Матч ТВ».

Отслеживать результаты боя Раисов — Резников и других поединков можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».