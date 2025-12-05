Магомедов со сломанным пальцем нокаутировал Ибрагимова и вернул себе пояс чемпиона АСА

Муслим Магомедов победил чемпиона АСА в полутяжелом весе Адлана Ибрагимова в главном поединке на турнире АСА 197 в Москве.

По ходу поединка Магомедов сломал палец на левой руке, однако продолжил бой и нокаутировал соперника. Муслим вернул себе звание чемпиона АСА в полутяжелом весе.

Для 30-летнего Магомедова эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при отсутствии поражений. На счету 36-летнего Ибрагимова девять побед и три поражения.