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ACA 198 Омаров — Сулейманов: время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам ACA 198 пройдет в Грозном
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир ACA 198 состоится в Грозном в пятницу, 9 января. Начало мероприятия — в 14.30 по московскому времени.

Основной кард

  • Ислам Омаров (16-0) — Алихан Сулейманов (17-3)
  • Дауд Шайхаев (18-5) — Хердесон Батиста (22-7)
  • Сулим Баталов (9-1) — Асылжан Бакытжанулы (17-6)
  • Мансур Хатуев (16-5) — Кайрат Ахметов (27-2)
  • Расул Албасханов (16-7) — Томаш Дэк (23-14)

Предварительный кард

  • Хасан Дадалов (16-2) — Ахмед Мусакаев (12-4)
  • Халид Сатуев (12-1) — Николай Алексахин (25-10)
  • Юсуп-Хаджи Зубариев (14-4) — Карлос Аугусту (22-8)
  • Арби Агуев (32-13) — Манас Имаров (13-6)
  • Имам Витаханов (10-3) — Фуркат Комилов (7-2)
  • Мурад Каламов (18-6) — Чермен Гобаев (8-0)
  • Лом-Али Нальгиев (23-14) — Али Машрапов (17-14)
  • Шарапудин Магомедов (7-1) — Ислам Юнусов (11-4)
  • Шамиль Бораев (5-1) — Камал Мамедов (4-2)
  • Ахмед Магомедов (10-3) — Валерий Дашкевич (11-5)
  • Рамзан Сулейманов (8-1) — Холмурод Нурматов (12-9)
  • Саид-Магомед Батукаев (17-3) — Каландар Табаров (3-0)

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

С 16.05 мск поединки будут показывать канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, с 21.00 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

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